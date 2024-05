Himiway Cruiser im Test: Das E-Bike fährt dich, nicht umgekehrt

Das kalifornisch-chinesische Fatbike kutschiert Fahrer*innen mühelos mit fixen Geschwindigkeiten durch Stadt und Land.

Das E-Bike bietet durch seine dicken Reifen im Gelände und auf holprigen Straßen einigen Komfort. Der Akku kann seitlich sehr einfach entnommen werden

Die noch relativ junge Marke Himiway hat sich auf Fahrräder spezialisiert, die durch fette Reifen und eine vergleichsweise hohe Reichweite auffallen sollen. Das Modell Cruiser Step-Thru ist eines der ersten, die das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien hervorgebracht hat. Es ist eine Mischung aus Fat-Bike fürs Gelände und komfortablem Stadtrad. Der Hersteller hat der futurezone ein Exemplar für einen Test zur Verfügung gestellt. ➤ Mehr lesen: Jedes zweite verkaufte Fahrrad ist ein E-Bike Marke von Hemingway inspiriert Zunächst ein paar Worte zum Unternehmen: Himiway wurde 2017 von Mike Magaruh gegründet. Der Mann hat den asiatischen Fahrradmarkt vor Ort gründlich analysiert und Know-how gesammelt, um E-Bikes zu entwickeln, die robust und ausdauernd sein sollten und gleichzeitig durch einen möglichst niedrigen Preis Kund*innen in Nordamerika und Europa ansprechen. Der Name Himiway wurde angeblich in Anlehnung an den Schriftsteller Ernest Hemingway und dessen Liebe zur Natur gewählt. ➤ Mehr lesen: Neuer E-Bike-Antrieb ohne Kette geht in Produktion

Das E-Bike Himiway Cruiser Step-Thru im futurezone-Test © David Kotrba

Leistungsdaten und Zusammenbau Das Himiway Cruiser-Step-Thru ist ein 191 Zentimeter langes und 71,5 Zentimeter breites E-Bike mit Alu-Rahmen und zwei 4 Zoll (10,16 Zentimeter) breiten Reifen mit 26 Zoll Durchmesser. Das Rad hat einen 250-Watt-Motor und eine Shimano-Schaltung mit 7 Gängen. Zwischen 2 Rohren des Rahmens sitzt eine 17,5 Ah Lithium-Ionen-Batterie. Sie versorgt auch eingebaute Vorder- und Rücklichter mit Strom. An beiden Rädern sitzen Scheibenbremsen. Das ganze Gerät ist mit 32 Kilogramm kein Leichtgewicht. Geliefert wird das Produkt in einem riesigen Karton. Vorderreifen, Lenker, Lichter, Kotschützer, Gepäckträger und Pedale muss man als Käufer*in selbstständig montieren. Das dazu notwendige Werkzeug wird mitgeliefert. Die Bauanleitung ist gut verständlich, die Montage verlief im Test relativ problemlos. Man braucht nur etwas Kraft, um den schweren Rahmen herumzuwuchten und teilweise schwergängige Schrauben (v.a. für den Gepäckträger) zu drehen. ➤ Mehr lesen: Wie man mehr Menschen zum Umstieg auf das Fahrrad bewegt

Drehzahl- statt Drehmomentsensor Ist es einmal zusammengebaut, wird das E-Bike mit einer Taste auf einem Bedienteil in der Mitte des Lenkers aktiviert. Darauf kann man auch eine von 5 Unterstützungsstufen wählen. Wie bei vielen E-Bikes aus chinesischer Produktion sind die Stufen mit fixen Geschwindigkeiten verbunden. Stufe 5 entspricht der Maximalgeschwindigkeit von 25 km/h. Tritt man in die Pedale, erkennt ein Sensor bloß eine gewisse Drehzahl, nicht aber die Kraft, mit der man tritt. Der Motor nimmt einem sofort jegliche Arbeit ab und beschleunigt rasant auf die eingestellte Geschwindigkeit. Das Erlebnis hat mich sehr an das E-Bike Eleglide M1 Plus erinnert, das ich im vergangenen Sommer testen durfte - jedenfalls ein paar Tage lang, bis es mir gestohlen wurde. ➤ Mehr lesen: Eleglide M1 Plus im Test: Ein Moped im E-Bike-Gewand

Dröhnende Reifen Das Himiway Cruiser hat jedenfalls einen sehr starken Antritt. Durch die dicken Reifen hat man sofort das Gefühl, mit einem Radpanzer unterwegs zu sein, der jedes Hindernis einfach überrollen kann. Dazu passend gibt es ein den Reifen entsprechendes Abrollgeräusch. Vor ewigen Zeiten habe ich das E-Bike E-lom 4point 8 getestet, das eine ähnliche Soundkulisse erzeugte. Damals drehten sich noch viele Radfahrer*innen erschrocken nach der Geräuschquelle um. Heute fahren elektrische Fatbikes zuhauf durch die Stadt und niemanden juckt es mehr. ➤ Mehr lesen: E-lom 4point8: Batmans fettes E-Bike im Test Kraftaufwand zahlt sich nicht aus Die Sitzposition am Himiway Cruiser ist ergonomisch nicht optimal. 190 Zentimeter große Nutzer*innen finden eine viel zu kurze Sattelstange vor, an ein Durchstrecken der Beine ist kaum zu denken. Viel Kraftaufwand benötigt man aber ohnehin nicht. Der Motor erledigt die ganze Arbeit. Tritt man fest in die Pedale, holt man in der Ebene maximal ein paar km/h zusätzlich heraus. Der Aufwand, etwas schneller als 25 km/h zu fahren, zahlt sich aber nicht aus. Bis zum Geschwindigkeitslimit kann man völlig mühelos dahin cruisen. Sich vom eigenen Rad kutschieren zu lassen, ist natürlich dekadent. Sieht man keuchende Radfahrer*innen beim Bergauffahren, regt sich beinahe ein schlechtes Gewissen. Immerhin kann man so tun, als ob man durch Treten einen Beitrag leisten würde, um das Himiway Cruiser zu bewegen. Mühelose Fortbewegung klappt übrigens nicht nur im Flachen, auch auf hügeligen Strecken schiebt der Elektromotor ordentlich an. Ich bin zu Testzwecken etwa auf den Satzberg und zur Jubiläumswarte im Westen Wiens gefahren, ohne einen Anflug von Hitze zu verspüren. Auch der Motor ist dabei jeweils nur sehr moderat wärmer geworden. Bremsen beim Runterschalten Gewöhnungsbedürftig beim Himiway Cruiser ist das Schalten. Man merkt am Energieverbrauchspegel, der am LCD-Schirm am Lenker angezeigt wird, dass es schon einen Nutzen hat, wenn man beim Bergauffahren in einen niedrigeren Gang schaltet und ein bisschen in die Pedale tritt. In der Ebene ist es eigentlich egal, ob man schaltet. Will man vor einer Kreuzung herunterschalten, während man noch leicht in die Pedale tritt, muss man entweder gleichzeitig bremsen oder die Unterstützungsstufe reduzieren, sonst beschleunigt das Rad ungewollt.

Das E-Bike Himiway Cruiser Step-Thru im futurezone-Test © David Kotrba