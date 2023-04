Dieses schräge E-Bike fährt 350 Kilometer weit

Wien - Klagenfurt geht sich aus

Das wirklich herausragende Merkmal des Eunorau Flash ist allerdings die Reichweite, berichtet Electrek. Das E-Bike kann mit 1 bis 3 Akkus bestückt werden. Mit 3 Batterien fährt man (Pedal-tretend) bis zu 354 Kilometer weit - ohne Treten sind es immerhin 177 Kilometer. Wer also wirklich lange Radausflüge plant, könnte mit so einem Gerät gut bedient sein. Sportliche Radler spricht das Gerät allerdings weniger an, die Tretgeometrie soll nicht überragend sein.