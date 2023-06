Eleglide M1 Plus im Test: Ein Moped im E-Bike-Gewand

Die chinesische Elektromobitätsmarke Eleglide wurde angeblich ins Leben gerufen, weil der oder die Gründer*in anhand schmelzender Eisberge in der Antarktis die Auswirkungen des Klimawandels erlebt hat. Die E-Bikes und E-Scooter des Unternehmens sollen nachhaltige Mobilität fördern und Kund*innen viel Wert für wenig Geld bieten. Das Eleglide M1 Plus ist das neueste Elektro-Mountainbike des Herstellers. Ich habe es getestet - bis Fahrraddieb*innen Gefallen daran gefunden haben.

29 Zoll große Reifen

Das Eleglide Plus kommt in einem schicken schwarzen Aluminiumrahmen mit gelbem Dekor daher und ist wahlweise mit 27,5 oder 29 Zoll großen All-Terrain-Reifen ausgestattet. Die 29-Zoll-Version, die ich getestet habe, wiegt 22,8 Kilogramm. Das Rad hat eine Shimano 21-Gang-Schaltung und einen 250 Watt starken Elektromotor an der Hinterachse. Der Strom wird von einem Akku mit einer Kapazität von 450 Wh geliefert, der am unteren Rahmenrohr sitzt. Er kann entnommen und am Rahmen mit Schloss versperrt werden.

Der Motor beschleunigt bis maximal 25 km/h. Fährt man langsamer, soll man mit einer Akkuladung bis zu 100 Kilometer weit kommen. Ein Vorderlicht wird vom Akku versorgt, ein Rücklicht ist nicht dabei. Eleglide gibt eine empfohlene Reiter*inhöhe von bis zu 200 Zentimeter an. Das Sattelrohr ist allerdings für 190 Zentimeter Körperlänge eigentlich schon zu kurz.

