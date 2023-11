Erste automatische Waschanlage für Fahrräder kann gratis benutzt werden

Die Waschanlage befindet sich in Wien, zwischen den Gebäuden der FH Technikum Wien am Höchstädtplatz im 20. Bezirk. Der Testbetrieb findet vom 20. November bis 22. Dezember statt, Montag bis Sonntag von 08:30 bis 17:30 . In diesem Zeitraum ist die Benutzung kostenlos.

Bedienung erfolgt per App

Um die Anlage zu benutzen, wird die JUHUU-App heruntergeladen und dort ein Konto registriert. Die App synchronisiert sich mit den Sensoren der Waschanlage, wenn man vor Ort ist. Am Smartphone wird eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gezeigt, wie die Anlage benutzt wird.

Die App zeigt auch als Live-Status an, ob die Anlage gerade frei ist oder ob es Störungen gibt. So soll verhindert werden, dass man umsonst zur Fahrradwäsche radelt. Zukünftig sollen auch Zeitslots reserviert werden können per App. Dies ist während dieses ersten Testbetriebs noch nicht möglich. Wenn alles gut verläuft, sind für das nächste Jahr weitere Testläufe in Wien geplant.