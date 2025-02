Dieses E-Bike hat ein eingebautes Camping-Zelt

Als Nichtradler oder Gelegenheitsstrampler fragt man sich: Wozu braucht man bitte ein E-Bike, das die Funktion eines Mini-Wohnmobils hat? Wer aber schon mal auf tagelangen Radtouren unterwegs war, ohne die Absicht, in Hotels zu übernachten, weiß, wie mühsam es ist, mit dem Camping-Gepäck 6 bis 10 Stunden am Tag zu radeln und danach noch ein Zelt aufzubauen.

Die Basis ist das E-Lastenfahrrad Riese & Müller Load4 75 . Beim SpaceCamper Bike wird der Frachtbereich in der Front mit einem genau darauf abgestimmten Modul bestückt, das es zum Mini-Wohnmobil macht. Ein Selbsteinbau des Moduls ist aktuell nicht möglich, jedoch können vorhandene Load4-75-E-Bikes beim Firmenstandort in Darmstadt zum SpaceCamper umgebaut werden. Das Unternehmen will künftig mit ausgewählten Händlern zusammenarbeiten, die den Umbau in ihren Geschäften vornehmen können.

Will man nicht herumlungern, sondern am Notebook arbeiten oder essen, kann die Liege in die aufrechte Position gebracht werden. Auf der anderen Seite wird so eine Sitzgelegenheit mit einem kleinen Tisch nutzbar. Die Tischfläche wird ausgeklappt und am umgelegten Lenker mit Riemen fixiert.