Sony PSVR2 im Test: Ein beeindruckender Kompromiss

So gibt es kabellose VR-Headsets , die besonders einfach zum Einrichten und Benutzen sind. Die Games darauf erinnern grafisch aber eher an Smartphone-Spiele, anstatt Triple-A-Titel. Will man bessere Grafik und entscheidet sich für ein VR-System für den PC , muss dieser entsprechend leistungsstark und das Headset High-End sein. Je nach System braucht so eines noch Tracking- oder Basisstationen. Das VR-Headset Valve Index kostet in so einem Startpaket etwa 1.079 Euro.

Die PSVR2 kommt ohne Basisstationen oder Kameras aus, die auf die Spieler*in gerichtet sein müssen. Sie wird mit nur einem USB-C-Kabel mit der PS5 verbunden. Die mitgelieferten Controller sind kabellos. Sie müssen separat per USB-C aufgeladen werden. Um sie zu nutzen, müssen sie einmalig per USB-C-Kabel nacheinander mit der PS5 verbunden werden. Viel mehr als dieses Pairing ist nicht nötig, um die Hardware in Betrieb zu nehmen.

Dann wird man gefragt, wie man spielen will: sitzend oder „ frei im Raum “. Um die PSVR2 voll ausreizen zu können, sollte man den Platz haben, um frei im Raum zu spielen. Sony gibt die Mindestgröße für die freie Spielfläche mit 2 x 2 Metern an. Das reichte bei mir nicht aus, obwohl ich nachgemessene 2,10 x 3,05 Meter Platz habe. Die Warnung, dass der Platz nicht reicht, kommt während man den Raum mit PSVR2 scannt. Dazu reicht es, sich mit dem aufgesetzten Headset einfach umzusehen.

Egal, ob man als Spielposition sitzend, stehend oder frei im Raum wählt: Man kann später je nach Bedarf wechseln. Dazu reicht es, den gerade gewählten Bereich zu verlassen. Hat man etwa gerade Horizon: Call of the Mountain stehend gespielt und setzt sich für Gran Turismo 7 hin, öffnet sich ein Pop-up, das darauf hinweist, dass man den Bereich verlassen hat. Hier wählt man jetzt sitzend und mit einem virtuellen Kreis die Sitzposition aus.

Durch die Konstruktion des Kopfbügels und der Feinjustierung mit dem Drehrad lässt er sich sehr gut anpassen. Das Gewicht von 560 Gramm ist für mich nicht störend, auch bei längerem Tragen. Dafür muss man aber den vorderen Teil sehr eng ans Gesicht schieben, damit das Außenlicht effektiv geblockt wird und man den größtmöglichen Sichtbereich beim Gaming hat. In meinem Fall drückt das Headset dann merkbar auf die Nase. In diesem Bereich gibt es keine Polsterung . Entweder klebt man sich selbst ein wenig Schaumstoff auf, schiebt das Headset weniger dicht ans Gesicht und lebt mit den Konsequenzen oder erträgt den leichten Druck auf der Nase.

Der Komfort bei PSVR2 ist in Ordnung, aber nicht großartig. Löblich ist der einfach zu verwendende Schnellverschluss samt Drehrad am Kopfbügel, sowie der Knopf um den vorderen Teil des Headsets näher zu rücken. Hier gibt es keine Fummelei mit elastischen Bändern oder Klettverschlüssen.

Mit dem Drehrad am hinteren Bügel wird das Headset enger geschnallt. Drückt man den Knopf in der Mitte, lässt sich der Bügel schnell zur maximalen Größe aufziehen

Durch den Gummi , der am Headset als Lichtschutz dient, wird es rasch warm am Kopf. Selbst bei Games, die nur wenig körperliche Betätigung erfordern, spürt man die erhöhte Temperatur. Menschen, die leicht am Kopf schwitzen, sollten vermutlich öfter Pausen einlegen, wenn sie PSVR2 nutzen. Und im Sommer wird man sich wohl 2-mal überlegen, ob man in einem Wohnzimmer ohne Klimaanlage in die virtuelle Realität eintaucht.

PSVR2 kann mit Brille genutzt werden. Obwohl ich es mit einer sehr dünnen Brille (Gläser nicht gerahmt, dünne Bügel) versucht habe, war das nicht optimal. Bequem ist es nur dann, wenn ich das Headset nicht ganz ans Gesicht schiebe, was wiederum mehr Umgebungslicht eindringen lässt. Wenn ich das Headset näher stelle, drückt es mir die Brille schmerzhaft ins Gesicht. Also Zocken mit Brille ist möglich, aber nicht unter optimalen Bedingungen. Einen Dioptrienausgleich für die 2 Linsen hat PSVR2 leider nicht. Das hätte vielen Brillenträger*innen ermöglicht, das Headset ohne Brille zu nutzen.

Das USB-C-Kabel ist fix am Headset verbaut. Das hat 2 Nachteile: Erstens, wenn es mal einen Kabelbruch oder eine andere Beschädigung haben sollte, ist es nicht ohne Weiteres austauschbar. Zweitens, gibt es keinen Absteck-Mechanismus, im Falle eines Verhedderns. Je nachdem wie viel man sich beim stehend spielen bewegt und dreht, kann man schon mal das 4,5 Meter lange Kabel um sich herumwickeln. Der USB-C-Stecker ist ziemlich fest in der PS5, die PS5 aber eher locker am Standfuß. Da bahnt sich ein Unglück an. Im schlimmsten Fall könnte man sich auch so einwickeln, dass man über das Kabel stolpert. Ein magnetischer oder mechanischer Verschluss, der das Kabel schnell trennt, um so etwas zu verhindern, wäre eine gute Sicherheitsmaßnahme – die Sony nicht verbaut hat.

Direkt am Headset ist ein 3,5mm-Klinkenanschluss für Kopfhörer. Im Lieferumfang sind passende In-Ear-Kopfhörer enthalten. Diese haben ein extra-angepasstes Kabel, damit sie nicht im Weg herumbaumeln und schön straff am Headset anliegen. Bei Nichtgebrauch kann man sie seitlich am Headset fixieren. Das klappt auch, wenn man 3,5mm-Kopfhörer anderer Hersteller nutzt. Hier muss man dann aber mit dem baumelnden Kabeln leben.

Für mich sind die Controller nur mäßig bequem zu halten. Durch die Gewichtsverteilung und Bauform versuchen sie nach hinten zu kippen und nach links aus der Hand zu rutschen. Das heißt, man kann die Controller nicht in der Handfläche ruhen lassen, sondern muss sie immer, zumindest mittelfest, greifen. Dabei macht sich die Kante spürbar, die unter dem Daumen entlangläuft. Will ich mit der Daumenspitze, so wie ich es vom normalen PS5-Controller gewöhnt bin, die Tasten drücken, stößt mein Daumen oben an Ring des Controllers.

Für Menschen mit großen Händen sind die kleineren Tasten und kleineren Analog-Controller ungewohnt. Zudem sprechen die Dreieck- und Kästchen-Taste (am linken Controller) und die Kreis- und X-Taste (am rechten Controller) anders an. Sie haben etwas mehr Widerstand, sind aber unmittelbarer, ohne spürbaren Druckpunkt. Die L1- und R1-Tasten sind auf den Seiten der Griffe der Controller positioniert. Sie werden mit den Mittelfingern gedrückt.

Ein weiterer Schwachpunkt der Controller sind die Akkus. Im Testzeitraum mussten sie durchschnittlich nach etwas mehr als 3 Stunden aufgeladen werden. Immerhin wird man so zu einer VR-Pause verleitet, falls man überhaupt geschafft hat, solange am Stück zu spielen, ohne, dass einem die VR-Übelkeit überkommt.

Der 3D-Effekt kommt, auch dank der höheren Rechenleistung der PS5, wahnsinnig gut zur Geltung. Es ist schwer beeindruckend, wenn man zum ersten Mal hinter dem Lenkrad in Gran Turismo 7 sitzt, ein Robo-Saurier in Horizon über einen drüberstapft, oder man in Resident Evil 8 aus einer Grube mit Leichen herauskrabbelt. Bei Resident Evil gibt es zwar ab und zu Clipping-Fehler, wenn Objekte zu nahe an einem sind, aber schließlich ist es auch ein vollwertiges Spiel, das „nur“ per kostenlosem Update in VR spielbar ist. Dafür, dass es nachgepatcht wurde, ist der VR-Modus großartig umgesetzt.

Wenn man noch das erste Modell der PSVR in Erinnerung hat, oder generell seit ein paar Jahren kein hochwertiges VR-Headset aufgehabt hat, kann man sich auf eine positive Überraschung freuen. PSVR2 mit der PS5 ist ein ordentlicher Sprung nach vorn. Die Darstellung wirkt sauberer, ohne Ghost Images, und ist in den meisten Games ruckelfrei.

Horizon Call of the Mountain nutzt als Vorzeigespiel für PSVR2 die Augenerkennung, um die Grafik zu verbessern. Dabei wird der Bereich des Bildes, auf den man gerade schaut, mit einer höheren Qualität dargestellt, als der Rest. So wird die Rechenleistung der PS5 immer nur dort eingesetzt, wo sie gebraucht wird. Klingt toll, in der Praxis habe ich davon nichts mitbekommen – was genau die Idee des Systems ist. Allerdings wirkt für mich die Fernsicht in dem Spiel etwas enttäuschend.

Generell gilt bei PSVR2: Je näher man am Geschehen ist, umso beeindruckender und besser die Grafik. Weitläufige Szenen bzw. Levels sehen auch in VR-losen Games schlechter aus, als Objekte in der Nähe. In der virtuellen Realität fällt es aber mehr auf, da man sich öfter umsieht und gerne mal kurz innehält, um die Umgebung visuell zu erkunden.