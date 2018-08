Analyst: Apple Glasses kommen 2020, Apple Car frühestens 2023

Dass Apple eine eigene AR-Brille, ähnlich wie Microsofts HoloLens und Magic Leaps One, auf den Markt bringen wird, gilt als relativ sicher. Der US-Konzern bietet bereits mit ARKit bereits ein SDK an, mit dem AR-Apps für iOS entwickelt werden können. Dieses wachsende Ökosystem an AR-Apps könnte dann sofort mit den Apple Glasses genutzt werden. Der ähnlich bekannte Analyst Gene Munster korrigierte in einem kürzlich veröffentlichten Bericht aber seine Prognose: Statt 2020 sollen die Apple Glasses erst im Dezember 2021 auf den Markt kommen. Diese könnten laut Munster 1300 US-Dollar pro Stück kosten, weswegen er von zehn Millionen verkauften AR-Brillen im ersten Jahr ausgeht.