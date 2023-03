Was die neue iPhone-SOS-Funktion wirklich bringt

Was die neue Satelliten-SOS-Funktion der iPhones bringt

Wir haben uns bei den österreichischen Rettungsdiensten und der Bergrettung umgehört, wie sie das neue Feature einschätzen.

Mit iOS 16.4 kommt nun auch in Österreich eine neue Funktion auf die 14er-iPhones, die keine Spielerei darstellt. Vielmehr kann es bei der Satelliten-SOS-Funktion tatsächlich um Leben und Tod gehen, wie bereits mehrere Fälle gezeigt haben. Bislang war diese Notruffunktion nur in einigen wenigen Ländern verfügbar. Seit Dienstag ist es nun auch in Österreich möglich, mit einem neuen iPhone per Satellit einen Notruf abzusetzen.

So funktioniert das Satelliten-SOS Damit eine Satellitenkommunikation aufgebaut werden kann, muss man sich draußen aufhalten und freie Sicht auf den Himmel haben. Hügel oder Berge, Schluchten und hohe Bauten können eventuell die Verbindung blockieren, heißt es von Apple. Ist eine Verbindung zu einem Satelliten hergestellt, können auf diese Weise per Textnachrichten die Standortdaten sowie Angaben zum Unfall und weitere Details übermittelt werden. Setzt man mit einem iPhone einen solchen Satellitennotruf ab, kommuniziert man aber nicht direkt mit einer lokalen Notrufzentrale der örtlichen Behörden. Die Textnachrichten werden in eine Art Callcenter durchgestellt, das im Auftrag von Apple diese Notrufe entgegennimmt. Die Mitarbeiter*innen des sogenannten Relay-Anbieters informieren daraufhin die zuständigen Hilfskräfte und setzen so die Rettungskette in Gang.

Apples neue SOS-Funktion per Satellitennotruf © Apple

Automatisch oder per Siri Bei Verletzungen an den Armen oder wenn man keine Hand frei hat, kann der Satellitennotruf auch per Siri-Sprachbefehl erfolgen. Außerdem wird das neue SOS-Feature mit der automatischen Notruffunktion kombiniert. Empfindlichen Sensoren in einem iPhone können dabei einen schweren Sturz oder einen Autounfall erkennen und daraufhin selbstständig den Notruf wählen. Gibt es keinen Mobilfunkempfang, versucht das iPhone automatisch auf die Satellitenkommunikation zurückzugreifen.

Voraussetzungen für Satellitennotruf Toggle Infobox Welche iPhones verfügen über die SOS-Funktion? Der Notruf per Satellit funktioniert nur auf den neuesten iPhones der 14er-Reihe. Voraussetzung ist außerdem die Betriebssystemversion iOS 16.4. Ältere iPhones verfügen nicht über die notwendige Hardware Wie hoch sind die Kosten? Der Satellitennotruf ist in den ersten 2 Jahren nach Aktivierung der Funktion kostenlos. Wie es danach weitergeht, will Apple erst später bekannt geben

Lobenswerte Funktion Die Möglichkeit, auch ohne Mobilfunkempfang Hilfe holen zu können und gleichzeitig den exakten Standort zu übermitteln, sei natürlich begrüßenswert, heißt es von der österreichischen Bergrettung gegenüber der futurezone. "Zu wissen, wo genau sich eine verletzte Person befindet, ist für uns extrem wichtig." Dadurch könne ein Einsatz in einem unwegsamen Gelände deutlich effizienter und schneller durchgeführt werden. "Bei kritischen Einsätzen am Berg kann jede Minute über Leben und Tod entscheiden", so die Bergrettung. Dem stimmt auch die Leitstelle Tirol zu. Gleichzeitig weist man aber auch darauf hin, dass jene Flecken in Österreich, die absolut keinen Mobilfunkempfang haben, vergleichsweise sehr dünn gesät sind. Eine solche SOS-Funktion sei aber dennoch lobenswert, weil damit potenziell Leben gerettet werden können, heißt es von der Tiroler Notrufzentrale.

