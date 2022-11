Android 14 soll neues Dateisystem unterstützen

Wenn man versucht, eine externe Festplatte an Android-Smartphones oder -Tablets anzuschließen, ist es bisher notwendig, dass die Festplatte im Dateisystem FAT formatiert ist. Die von Microsoft entwickelte "File Allocation Table" ist der aktuell kleinste gemeinsame Nenner vieler Betriebssysteme, z.B. in der Version FAT32. Weil dieses Dateisystem allerdings gewisse Einschränkungen mit sich bringt, arbeitet Google an einer Weiterentwicklung, wie Android Police berichtet.

Arbeit am Linux-Kernel

Die neueste Version von FAT namens exFAT wird von Geräten mit Android 13 seit dem Sommer 2022 unterstützt. Nun ist durchgesickert, dass Google am Linux-Kernel 5.15 gearbeitet hat. Auf diesem basiert Android. Durch die Arbeiten soll eine Unterstützung für NFTS möglich sein. Dieses ebenfalls von Microsoft entwickelte Dateisystem wird von vielen Festplatten für Windows-Rechner verwendet.