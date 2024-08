Google Pixel 9 Serie im Kurztest: Weg von dem Knubbel

Google hat bei seiner aktuellen Handy-Serie das Rad nicht neu erfunden, aber an den richtigen Stellen geschraubt.

Von links nach rechts: Das Pixel 9 Pro, das Pro XL und das reguläre Pixel 9.

Google hat am Dienstag seine neuen Handys präsentiert. Der Unterschied zu den Vorgängergenerationen ist bei dem neuen Google Pixel 9 im ersten Moment feststellbar. Die vergangenen Pixel-Generationen hatten eher eine rundliche, man könnte fast sagen „knubbelige“ Ästhetik. Das Pixel 9 in all seinen Ausführungen hingegen wirkt aufgrund der etwas schärferen Kanten moderner und edler, man möchte fast sagen, ein wenig iPhone-esque. ➤ Mehr lesen: Google Pixel 9 ist da: 9 Dinge, die ihr wissen müsst Die Kamera-Insel auf der Rückseite ist ebenfalls eine willkommene Neuerung. Ich hatte zwar nie etwas gegen die Kameraleiste, quasi dem Markenzeichen der Pixel-Geräte, die jetzige Lösung sieht aber dennoch noch einmal frischer und moderner aus.

18 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9 Pro XL © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9 Pro XL © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9 Pro XL © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9 Pro XL © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9 Pro XL © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9 Pro XL © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9 Pro XL © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9 Pro und Pro XL © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9 Pro © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9 Pro © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9 Pro © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9 Pro © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9 Pro © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9 © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9 © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9 © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9 © Bild: Thomas Prenner Google Pixel 9

Der eher kantige Rahmen hat noch einen weiteren Vorteil: Das neue Pixel lässt sich sehr viel sicherer in der Hand halten als seine Vorgänger. Das Pixel 8 fühlt sich mit seinen Rundungen im Vergleich wie ein Stück Seife an. Fingerabdrucksensor Moderner ist nicht nur die Form, sondern auch der Fingerabdrucksensor. Erstmals setzt Google hier auf die Ultraschalltechnologie, die man etwa von Samsung schon länger kennt. Das sorgt für genauere und schnellere Erkennung. ➤ Mehr lesen: Google Pixel 9 Pro Fold: Das Falthandy kommt nach Österreich

Google Pixel 9 Pro XL © Thomas Prenner

Einen ausgezeichneten Ersteindruck machen die OLED-Displays der Pixel. Und verstecken muss sich dabei keines der Modelle. Die Anzeige ist bei allen prächtig und hell. Besonders glänzt hier das Pro XL mit seinen 1344 x 2992 Pixeln. Im Unterschied zu Apple bekommt man beim Pixel quer durch das Line-up 120Hz-Displays. Und wenn man die hohe Bildwiederholrate einmal gewohnt ist, will man tatsächlich nicht mehr zurück zu “langsamen” Displays.

Google Pixel 9 © Thomas Prenner

Kompaktes XL Erstmals bringt Google das Pro-Modell in 2 Displaygrößen. Will man ein wirklich großes Handy, ist man beim Pixel 9 Pro XL richtig. Das Gerät verfügt über 171 mm Diagonale. Trotz seiner Abmessungen lässt sich das Handy aber erstaunlich gut in einer Hand halten. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich große Smartphones mittlerweile schon so gewohnt bin, aber für mich sind das reguläre Pixel 9 sowie das kleine Pro jedenfalls eher kompakte Handys. Das Pro XL hingegen würde ich fast als normal bis etwas größer einstufen. ➤ Mehr lesen: Googles Chromecast-Nachfolger TV Streamer ist da

© Thomas Prenner

Während das reguläre Pixel 9 nur mit Standard- und Ultraweitwinkellinse kommt, verfügen die Pros zusätzlich über eine Tele-Linse. Die ersten Schnappschüsse mit den Handys im Kurztest waren vielversprechend. Eine wirklich seriöse Aussage über die Kameraqualität lässt sich aber erst in einem langfristigen Test treffen. Wieder mit an Bord bei den Pro-Modellen ist übrigens der Infrarot-Temperatursensor. Man muss jetzt nicht besonders bösartig sein, wenn man festhält, dass die sinnvollen Einsatzzwecke dieses Sensors begrenzt sind, abseits vom Fiebermessen vielleicht. Und ich bezweifle jetzt einfach, dass man tatsächlich einen Fiebermesser fix in sein Smartphone integriert haben muss. Erstes Fazit Die neuen Pixel machen einen großartigen ersten Eindruck. Das neue Design ist durchwegs gelungen, es sind für mich die bislang schönsten Pixel-Handys, die es je gab. Verarbeitung, Materialwahl, Form und die daraus resultierende Handhabung der Geräte können sich durchwegs sehen lassen. Dazu kommt ein hervorragendes Display, das auch in der günstigen Variante mit 120Hz kommt. Und auch von der Kamera der neuen Pixel darf man sich im Alltag so einiges erwarten.

© Thomas Prenner