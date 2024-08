Google Pixel 9 Pro Fold: Das Falthandy kommt nach Österreich

Das Handy folgt dem gleichen Design, wie man es unter anderem von Samsungs Galaxy Fold kennt. Ein 8 Zoll großes Haupt-Display , das in der Mitte zusammengefaltet werden kann. Auf der Außenseite befindet sich dann ein Sekundärdisplay mit 6,3 Zoll , über das man das Handy in zusammengefaltetem Modus wie ein gewöhnliches Smartphone bedienen kann.

Neben der regulären Pixel-9-Serie, bestehend aus Pixel 9 , Pixel 9 Pro sowie Pixel 9 Pro XL hat Google am Dienstag noch ein Handy mit Falt-Display vorgestellt. Das Gerät mit dem etwas sperrigen Namen Pixel 9 Pro Fold ist Googles 2. Smartphone mit faltbarem Display. Und das Erste dieser Art des Unternehmens, das auch offiziell in Österreich verkauft wird.

Google sagt, man habe besonders Wert darauf gelegt, das Handy kompakt zu gestalten. Aufgefaltet kommt man auf Dimensionen von 155 x 150 x 5mm, zusammengefaltet ist das Gerät dann nur mehr 77mm breit, dafür eben rund einen Zentimeter dick. Das Gerät ist laut Google „äußerst robust“.

Zudem liegt es flach auf dem Tisch auf, was besonders bei früheren Falt-Handys nicht selbstverständlich war. So war das Scharnier oft nicht ganz nach außen aufklappbar, zudem sorgten Kamerabuckel für eine Wackelpartie am Tisch.

➤ Mehr lesen: Googles Chromecast-Nachfolger TV Streamer ist da