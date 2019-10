Schuh macht Hindernisse für Blinde „sichtbar“

Unabhängigkeit

Derartige High-Tech-Geräte haben großen Wert: „Innovationen sind der Treiber für die Selbstbestimmtheit von Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen und blinden und sehbehinderten Menschen natürlich auch. Denken Sie nur an Vorlesetechnologien“, sagt Klaus Höckner, Vorstand und Aufsichtsrat der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs. Gerade der technologische Wandel der vergangenen zwei Jahrzehnte habe Technologien geschaffen, die einen wesentlichen Beitrag für die Unabhängigkeit dieser Gruppe liefern.

Die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs ist die führende Organisation in diesem Bereich und unterstützt regelmäßig neue Initiativen, Firmen und Projekte. Die wesentliche Frage sei dabei, ob es gelingt, die Innovation alltagstauglich zu machen. „Sie muss praktikabel, leicht anwendbar und natürlich finanziell leistbar sein. Dann kann und wird es sich etablieren“, sagt der Experte. Das könnte InnoMake gelingen. Den Blindenstock kann der Schuh aber noch nicht ersetzen. Um etwa Löcher im Boden zu erkennen, muss er noch optimiert werden, so Raffer.

Der Stock selbst wurde als Hindernis aber ausgefiltert, sodass beides gleichzeitig verwendet werden kann. Getestet werden können die innovativen Schuhe beim österreichischen Händler Videbis GmbH, der auch Vorbestellungen annimmt. Der InnoMake ist zudem für den diesjährigen futurezone-Award am 21. November in der Kategorie „Mobilität der Zukunft“ nominiert. Die Markteinführung ist noch in diesem Jahr geplant.