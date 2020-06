Blinde leihen sich Sehkraft mittels Smartphone-App

Geld verdienen will der Erfinder mit seiner App nicht. Es handelt sich um ein Non-Profit-Projekt. Das Startkapital hat die dänische Stiftung Velux zur Verfügung gestellt. "Die App ist gratis. Wir haben sie im November in den dänischen App-Store gestellt, das aber nicht groß beworben. Das hat sich trotzdem sehr schnell herumgesprochen. Wir waren dann auch im dänischen Fernsehen zu sehen, was das Interesse weiter befeuert hat", sagt Wiberg. Mittlerweile wurde auch eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, die bereits 450 Geldgeber motivieren konnte. Damit ist der Betrieb des Projekts nach derzeitigem Stand bis zum 1. September gesichert. Längerfristig ist auch die Integration eines Spenden-Buttons in die App geplant.

"Wir müssen schließlich unsere Leute bezahlen, Optimierungen vornehmen, den technischen Ablauf und Service sicherstellen und eventuell neue Versionen für künftige iOS-Versionen anpassen. Die Android-Version wird ebenfalls Geld kosten", erklärt Wiberg. Fulltime-Jobs gibt es bei Be My Eyes aber keine. "Ich arbeite etwa 12 Stunden die Woche an der App. Meine Kollegen handhaben das ähnlich", so der Erfinder. Zusätzliche Funktionen für die App sind derzeit nicht angedacht. "Die einfache Bedienung ist das Wichtigste. Wenn wir neue Ideen haben, würden wir die deshalb eher in einer eigenständigen App verwirklichen. ", sagt Wiberg.