Auch Rollstuhlfahren will gelernt sein

Andreas rollt am Gehsteig entlang. Sein Vorhaben: Sich eine Pizza am nächstgelegenen Standl zu holen. Der Rollstuhlfahrer muss dafür mehrere Randsteine sowie ein kurzes holpriges Stück mit Pflastersteinen bewältigen. Am Schluss gilt es noch, die Hauptstraße auf dem Zebrastreifen zu queren. Sicher steuert Andreas sein elektrisch angetriebenes Gefährt ans Ziel. Geschafft. Er setzt die Virtual-Reality-Brille ab.

Was eine ganz alltägliche Situation für die rund 50.000 Rollstuhlfahrer in Österreich ist, hat Andreas vor wenigen Tagen auf dem ersten Rollstuhlsimulator durchgespielt, der seine Nutzer komplett in eine dreidimensionale virtuelle Realität versetzt. Dabei handelt es sich um das österreichische Projekt WheelSim VR, das von der gemeinnützigen Organisation Lifetool zusammen mit fünf Projektpartnern entwickelt wird.

Gefahrloses Üben

Ziel des Simulators ist es, Menschen die sichere Benützung eines E-Rollstuhl durch entsprechendes „Trockentraining“ zuhause oder in einer Betreuungseinrichtung zu erleichtern. „Rollstühle sind für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, ein unverzichtbares Hilfsmittel, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen“, erklärt Projektleiter Stefan Schürz im futurezone-Interview. „Gleichzeitig passieren etwa 1800 Unfälle im Jahr, an denen Rollstuhlfahrer beteiligt sind – die Hälfte davon im häuslichen Umfeld, beinahe jeder fünfte im Straßenverkehr.“