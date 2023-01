CES 2023: Technik-Utopie für Superreiche

Wenn man sich bei einer Elektronikmesse für Konsument*innen fragt, welche Lebensrealität das abbilden soll, dann läuft vielleicht etwas falsch.

Eigentlich hätte ich mir schon denken können, dass eine Elektronikmesse in Las Vegas weniger nach wirklichen Innovationen als nach dem Geldbörsl der Konsument*innen sucht. Trotzdem war ich schockiert, wie weltfremd die CES tatsächlich war. In einer Zeit, in der Energie gespart werden muss und in der die Inflation alles teurer macht stehe ich vor dem weltgrößten Micro-LED-Fernseher und fühle mich sehr klein. Mal davon abgesehen, dass solche Stromfresser eher als Hingucker gedacht sind, um im Gespräch zu bleiben, frage ich mich: Wo ist die Innovation?

Ein sehr großer Fernseher © Franziska Bechtold

Etwas größer zu machen ist jedenfalls keine, finde ich. Die Zeit, in der ein großer TV ein Statussymbol war ist jetzt wie viele Jahre her? 10? 15? Daneben steht ein transparenter Bildschirm fast schon traurig in der Ecke, völlig unbeachtet. Wäre es nicht die größere Innovation, das in die Wohnzimmer zu bringen, als ein noch größeres schwarzes Loch? Scheinbar nicht. Durch den Tesla-Darm Die Verbindung zur nächsten Halle führt durch einen Tesla Loop. Das ist eine Art bunt angeleuchteter Darm, durch den massenweise Model Y und Model X gequetscht werden. Die Fahrer*innen bewegen sich stundenlang im Kreis, rein in den Tunnel, raus aus dem Tunnel. Für mich geht es schnell und ist zumindest in diesem Szenario kostenlos. Man könnte aber auch eine U-Bahn oder eine Tram bauen.

© Franziska Bechtold

Nach verlassen des Tesla-Darms bin ich in der Welt des Individualverkehrs angekommen. Ein Auto neben dem nächsten, alle High-Tech und alle sprechen eine zahlungskräftige Gruppe an, die mindestens der gehobenen Mittelschicht angehört. Viele Menschen werden sich diese Autos nicht mehr leisten können. Für die gibt es hier kein Angebot. Der feuchte Auto-Traum Designtechnisch traut man sich auch nichts mehr, wenn man etwas spacige Konzeptfahrzeuge wie den Peugeot Inception außen vorlässt. Wie generisch der Rest ist, manifestiert sich im Elektro-Passat von VW. Der sieht genau so sterbenslangweilig aus, wie er klingt. Parallel inszenierte sich BMW als Heilsbringer der deutschen Autoindustrie mit ihrem „Neue Klasse“-Konzept, das sich „ernsthaft in Entwicklung befindet“, wie CEO Oliver Zipse versprochen hat. Wie realistisch das ist, bleibt abzuwarten – unangenehm ist es jedenfalls. Die fast schon sexuell aufgeladene Art und Weise, wie Zipse auf der Bühne mit dem System „Dee“ gesprochen hat, lässt sich mit "cringe" zusammenfassen (ab 0:35 Sekunden):

Nach jahrelanger Diskussion und Studien (z.B. hier) darüber, dass unterwürfige Assistenzsysteme mit weiblichen Stimmen wie Alexa, Siri und Cortana Sexismus fördern, hat man sich bei BMW gedacht: Nö, finden wir gut. Und statt dem Fahrzeug einfach eine genderneutrale Stimme zu geben, führt man dieses traurige Erbe fort. Alles wie immer. Parallelwelten Auf meiner bisher ernüchternden Reise durch die schöne neue Technikwelt habe ich kurz in der Sonne eine Pause gemacht. Während ich auf ein eVTOL starre, das Superreiche von einem Grundstück zum nächsten fliegen soll, ohne mit dem Pöbel auf der Straße in Berührung zu kommen, sehe ich Werbung am Himmel. Für einen Hallenstand auf der CES, zu einem Zeitpunkt, an dem Menschen, die diesen Stand besuchen können, bereits in dieser Halle sind. In den Himmel geschrieben mit Kunstfliegern. Das war vermutlich der Punkt, an dem ich mich gefragt habe, ob mich der Tesla-Darm in eine Art Paralleluniversum gebracht hat, in dem wirklich alles wurscht ist.

© Franziska Bechtold