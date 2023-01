Smarte Shirts, Mini-Lautsprecher und AR: Tech aus Österreich bei der CES

Darunter ist etwa die Audio-Firma USound , die mit einer besonders kleinen und leichten Lautsprechertechnologie MEMS den Audio-Markt erobern will. Die winzige Bauweise soll es ermöglichen, Lautsprecher beispielsweise in Hörgeräten oder Brillen zu verbauen, ohne dass diese gleich klobig und schwer werden.

Die weltgrößte Elektronikmesse ist auch eine Chance für österreichische Firmen, ihre Produkte und Ideen vorzustellen. Da eigene Stände teuer sind und vor allem kleinere Unternehmen schnell in der Masse untergehen, können sie sich um einen Platz am Österreich-Stand der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) bewerben. Dieses Jahr zeigen dort 10 Firmen ihre Produkte.

Tatsächlich konnte ein kurzer futurezone-Test bestätigen, dass der Sound aus der gezeigten Brille überraschend laut und klar klang. Allerdings wurde mir nur ein sekundenlanges Musikstück vorgespielt. Die Brille ist leicht und verhältnismäßig schmal. Derzeit sitzt die Firma in Graz und Wien, die Lautsprecher werden in Italien gebaut.

Alternativ sprechen sie in einem zweiten Vermarktungszweig mit der Firma MXR Tactics Kund*innen für taktisches Training an der Waffe an. Hier werden über den Bildschirm der Hololense etwa potenzielle Gefahren angezeigt. Statt dem Stift kommt dann ein Transmitter in Form einer Waffe zum Einsatz.

Herz und Lunge überwachen

In eine ganz andere Richtung gehen QUS Body Connected. Die Firma zeigt smarte Trainingsshirts, Bänder und BHs, die über Sensoren sehr genau Herzfrequenz, -belastung und -rate sowie die Atemfrequenz messen. Wer sie zum Sport verwendet, erhält zusätzlich noch zahlreiche Trainingsdaten.