Fliegende Taxis, TVs und Metaverse: Das sind die Trends auf der CES

Die CES findet erstmals wieder in vollem Umfang statt. Mobilität, Displaytechnologie und das Metaverse stehen im Vordergrund.

Das Motto ist dieses Jahr „ Human Security “, worunter aber mehr als nur Sicherheitsaspekte fallen. Vielmehr interpretieren die Veranstalter den Begriff auch als Sicherheit für das Leben. Daher richtet man den Fokus auf Nachhaltigkeit , wie beispielsweise bei der Lebensmittelproduktion und -verfügbarkeit . So wurde die diesjährige Keynote von John May gehalten, dem CEO des Agrar-Giganten John Deere . Das Unternehmen wurde für seine autonomen Traktoren mit einem Innovations-Award der Messe ausgezeichnet.

Die weltgrößte Elektronikmesse CES findet das erste Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder in vollem Umfang in Las Vegas, Nevada , statt. Im vergangenen Jahr waren bei der hybriden Veranstaltung nur 40.000 Besucher*innen zur Messe gekommen – vor Corona waren es noch 170.000.

Mobilität im Fokus

Generell scheint in diesem Jahr vor allem Mobilität viel Raum einzunehmen. Sämtliche großen und kleinen Automobilhersteller zeigen elektrische Konzeptfahrzeuge, neue Serienmodelle oder technische Systeme. So präsentiert das Start-up ASKA sein eVTOL, ein 4-Sitzer-Flugtaxi, erstmals der Öffentlichkeit.

Audi lädt hingegen zur Rundfahrt in der virtuellen Realität. Bei dieser sogenannten "Holoride" haben Mitfahrende eine VR-Brille auf, die Spiele und interaktive Inhalte abspielt. Diese passen sich an die Fahrweise des Autos an. Bremst es ab, wird man auch im Spiel langsamer, fährt es eine Linkskurve, spiegelt sich auch das im Spiel. Besucher*innen können das vor Ort testen. Laut Audi sind bereits viele Fahrzeuge holoride-fähig, sofern sie aus dem Modelljahr 2023 stammen.