Sony: Die PlayStation-5-Knappheit ist vorbei

Diese Zeiten sind nun vorbei, verspricht Jim Ryan , Gamingchef von Sony. "Jeder, der eine PlayStation 5 haben möchte, sollte es von jetzt an viel leichter haben, bei den Händlern weltweit eine zu finden", sagte Ryan kürzlich in einer Keynote-Speech auf der amerikanischen Technikmesse CES .

Die PlayStation 5 (PS5) ist im November 2020 erschienen. Seitdem hat Hersteller Sony über 30 Millionen Exemplare der Spielekonsole verkauft. Viele Gaming-Begeistere mussten allerdings lange auf ihre PS5 warten. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Produktions- und Lieferengpässen.

Beispiellose Nachfrage, globale Hürden

Dass die PS5 in den vergangenen Jahren nur schwer zu bekommen war, führt Ryan auf eine "beispiellose Nachfrage in Zeiten weltweiter Herausforderungen zurück", wie The Verge berichtet.

In den vergangenen Monaten hätten die Produktion sowie das Geschäft aber deutlich angezogen. Nie zuvor habe Sony so viele Konsolen verkauft, wie in der Vorweihnachtszeit 2022, erklärte Ryan.

Teure Pakete

Die Versorgunglage ist Berichten zufolge dennoch problematisch. Im Regal und online ist die PS5 nur stellenweise zu haben, meist mit langen Lieferzeiten. Ist sie erhältlich, dann meist nur im teureren Bundle oder in Special Editions - gemeinsam mit bestimmten Games, etwa mit "God of War: Ragnarök".

Ein solches Paket kostet bei Sony 620 Euro. Die Version ohne Spiel mit Laufwerk kommt auf 550 Euro, 450 Euro zahlen Nutzer*innen für eine Konsole ohne Laufwerk und ohne Spiel.