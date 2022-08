Sony macht PlayStation 5 teurer

Sony erhöht in mehreren Ländern die Preise für die PS5. Grund sind die globalen Wirtschaftsprobleme.

Sony hat angekündigtm, in mehreren Marktgebieten, darunter Europa, die Preise für seine aktuelle Playstation 5 Konsole zu erhöhen. Die neuen für den Handel empfohlenen Preise gelten ab sofort in Europa, in Japan erst ab dem 15. September. Damit reagiert das Unternehmen auf die global hohen Inflationsraten und die schwierige Lage mancher Währungen.

Auch in anderen Regionen

In Europa soll die Konsole 10 Prozent teurer werden. Das bedeutet, dass eine PS5 mit Laufwerk nicht mehr wie bisher 499 Euro kostet, sondern 549 Euro. Die digitale Version wird künftig 449 Euro statt wie bisher 399 Euro kosten. Der Präsident von Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan erklärt: "Unsere Top-Priorität bleibt es, die Liefersituation der PS5 zu verbessern".

Ebenfalls von der Preiserhöhung betroffen sind mehrere Länder im Mittleren Osten, in Afrika, im Gebiet Asien-Pazifik und Latein Amerika sowie Kanada. Nicht betroffen sind die USA. Und nicht überall wird die Preiserhöhung so drastisch sein wie auf dem europäischen Festland - Im Vereinigten Königreich wird sie im Vergleich nur 6 Prozent betragen.