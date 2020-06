5 Apps für einen entspannten Urlaub trotz Corona

Auslandsservice

Die offizielle App des Außenministeriums empfiehlt sich grundsätzlich für die Vorbereitung von Reisen und ist durch die vorherrschende Corona-Pandemie noch wichtiger geworden. Aufgrund der aufgehobenen Reisefreiheit in vielen Ländern sowie jeder Menge unterschiedlicher Bestimmungen ist die Vorbereitung auf eine Reise von noch größerer Bedeutung.

Auslandsservice fokussiert sich auf das Wesentliche, überfordert die Nutzer also nicht mit zu vielen Informationen. Stattdessen bietet die App unter anderem die wichtigsten Informationen rund um Reisen in alle Länder der Welt. Ob eine Reisewarnung für die Wunschdestination besteht, Corona-Tests notwendig sind oder überhaupt eine Einreise möglich ist, lässt sich hier einsehen.

Auch Informationen zu Verkehr, Sicherheitslage oder empfohlenen Impfungen für die Reise finden sich in der App. Zusätzlich bietet das Außenministerium in der App auch eine Reise-Registrierung an. Hier können wir unsere Kontaktdaten sowie das Reiseziel und die Dauer angeben, um im Ernstfall für die entsprechenden Botschaften erreichbar zu sein.

Ebenfalls enthalten ist eine offline verfügbare Karte, die alle Vertretungen Österreichs in den jeweiligen Ländern bereithält. Außerdem bietet die App noch Tipps, was beispielsweise im Falle des Verlusts von Dokumenten getan werden kann oder wenn wir im Ausland in eine Notlage geraten.

Auslandsservice ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.