5 Apps für die perfekte Fahrrad-Tour

ViewRanger

Google Maps eignet sich wunderbar, um schnell eine Route zu finden. Auch Radwege sind hier je nach Region verzeichnet. Für Abenteurer ist der Navigationsdienst von Google aber nicht wirklich geeignet. Zwar kennt Google Maps vereinzelt sogar Waldstrecken, was die Auswahl angeht kann der Dienst aber nicht wirklich überzeugen. Hier kommt ViewRanger ins Spiel.

Die Applikation wurde speziell für all jene entwickelt, die gerne abseits der Straßen ihre Abenteuer erleben und dafür Routenplanung benötigen. Die App setzt auf eine Kombination von verschiedenen Anbietern und Kartendaten. Unter anderem sind OpenCycleMap und OpenStreetMap integriert, die beide relativ detaillierte Karten und Infos auch abseits der Straße liefern. Außerdem bietet ViewRanger topografische Zusatzkarten in der Premium-Version an, die unter anderem in Europa, den USA und Kanada hilfreich sein können.

Sämtliche Karten stehen nach einem einmaligen Download offline zur Verfügung. Auf eine Internetverbindung sind wir auf unseren Ausflügen also nicht angewiesen. Auch die Navigation ist vollkommen autark und funktioniert ohne Datenverbindung weiter.

Ein spannendes Zusatzfeature von ViewRanger ist Skyline AR. Hier können wir uns dank Augmented Reality die Umgebung mithilfe der Kamera beschriften lassen. Einmal in die Höhe gehalten, zeigt uns die App in der jeweiligen Blickrichtung beispielsweise Namen von Berggipfeln an. Auch das Teilen von Routen mit anderen und der Download von Strecken ist über die App möglich.

ViewRanger ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.