Grüne Helfer: 5 Apps für den perfekten Garten

Nachdem die Temperaturen endlich konstant im angenehmen Bereich sind, ist vielerorts wieder das Garten-Fieber ausgebrochen. Blumen werden ausgesetzt, Bäume zurückgeschnitten und der Rasen auf Vordermann gebracht.

Wer auf Vielfalt im eigenen Garten setzt, hat dabei einiges zu tun. Viele unterschiedliche Pflanzen benötigen auch unterschiedliche Pflege. Nicht immer ist dabei dem Hobby-Botaniker klar, welche Vorgehensweise die beste ist.

Manchmal kommt es auch vor, dass die ein oder andere Pflanze nicht wiedererkannt wird und die passenden Pflegetipps aufgrund des fehlenden Namens nicht einmal gegooglet werden können. Und auch die Planung rund um Veränderungen und neue Anschaffungen ist nicht immer ganz leicht.

So sehr die eigene Vorstellungskraft auch ausreichen mag, die eigenen Ideen zu visualisieren, ist dann doch nicht ganz so leicht. Für all diese Probleme gibt es aber eigene Apps, die uns bei der Arbeit im Garten unter die Arme greifen.