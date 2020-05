Die besten Survival-Apps für iOS und Android

Here WeGo

Wer auf einer einsamen Insel gestrandet ist, wird wohl eher keine App zur Navigation benötigen. Für all jene, die sich im tiefsten Wald verlaufen haben oder anderweitig verloren gegangen sind, können Karten aber den entscheidenden Vorteil bringen. Während Google Maps oder Apple Maps auf den beiden größten Betriebssystemen meist standardmäßig vertreten sind, helfen uns die beiden Apps nur sehr wenig in Gegenden, wo wir keine Datenverbindung haben.

Hier kommt Here WeGo mit seinen Fähigkeiten ins Spiel. Die Navi-App, die unter anderem im Besitz von Audi, Mercedes und BMW ist, bietet nämlich nicht nur im Online-Betrieb exzellente Routenführung an. Bei Here WeGo können wir auch jede Menge Kartenpakete für den Offline-Gebrauch laden. Sind die Daten einmal auf dem Smartphone, kann das Gerät auch ohne Internetverbindung die Navigation übernehmen.

Während die Routenplanung an abgelegenen Orten ohne Straßen wahrscheinlich nicht infrage kommt, funktioniert die Orientierung anhand von Satelliten-Karte und GPS sehr wohl. Ob es nun einfach um die Richtung oder gar um einen bestimmten Point of Interest geht, Here WeGo bietet in orientierungslosen Momenten Hilfe.

Here WeGo ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.