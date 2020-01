10 Alternativen zu Google-Apps für Android und iOS

Here WeGo

Nicht nur bei der Suchmaschine dominiert Google den Markt. Auch beim Thema Karten und Navigation ist das Unternehmen eine Macht. Über Google Maps lassen sich nicht nur Geschäfte, Adressen und Routen suchen. Die Anwendung bringt Nutzern ein ganzes Potpourri an Informationen, die bei der Suche helfen. Live-Auslastung an bestimmten Orten, Bewertungen von Unternehmen, Öffi-Routing und Echtzeit-Verkehrsdaten, die beispielsweise vor einem Stau warnen, sind nur einige der Features.

Die App Here WeGo versucht hier mitzuhalten. Entsprungen aus der Kartensparte von Nokia, ist der Kartendienst mittlerweile in den Händen von mehreren Unternehmern. Neben den Haupteignern Audi, Daimler und BMW sind unter anderem Intel, Tencent und Bosch beteiligt. Die App von Here punktet dabei gleich in mehreren Feldern. Das Kartenmaterial wird häufig für seine Aktualität gelobt. Auch die Fülle an vorhanden Points-of-Interest sticht heraus.

Zusätzlich bietet Here WeGo neben der einfachen Routenplanung per Auto auch noch die Einbindung von alternativen Verkehrsmitteln an. Öffi- und Radstrecken lassen ebenso abrufen, wie Routen unter Einbindung von Taxis, Car-Sharing oder dem Fußweg. Auch die verfügbaren Offline-Karten machen das Angebot von Here WeGo besonders. Diese sind nicht nur kostenlos, sondern auch für mehr als 100 Länder verfügbar.

Here WeGo ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.