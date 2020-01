Die besten Offline-Games für iOS und Android

The Room

Für Puzzle-Fans gibt es verhältnismäßig viele Spiele, die auch im Offline-Bereich in Frage kommen. Besonders beliebt ist hier die Room-Serie. Mittlerweile schon in 4 Teilen erschienen, bietet die Serie herausfordernde Rätsel, die auch ein paar Minuten mehr in Anspruch nehmen können. Dank interessanter Storylines und ansprechender Grafik sind die Spiele nicht nur für die grauen Zellen, sondern auch fürs Auge.

Durch Erkunden und Kombinieren von Objekten, die bis ins kleinste Detail visualisiert sind, können wir die vielen verschiedenen Rätsel lösen. Obwohl gerade die ersten Teile etwas kürzer konzipiert wurden, bietet jeder einzelne Rätselspaß für mehrere Stunden.

The Room Old Sins (iOS | Android), The Room (iOS | Android), The Room Two (iOS | Android) und The Room Three (iOS | Android) sind in den jeweiligen Stores erhältlich.