Die besten Text-Adventures für iOS und Android

To Be Or Not To Be

Wer schon immer einmal in die Rolle von Hamlet schlüpfen wollte, sollte To Be Or Not To Be ausprobiert haben. Das interaktive Text-Adventure bringt uns Shakespeare auf das Smartphone. Doch dieses Mal wird die Geschichte in ihrer „korrigierten“ Fassung von uns erzählt. In dem für dieses Genre relativ bunten Spiel können wir zwischen drei Rollen wählen. Zur Auswahl stehen Emo-Hamlet, die erfinderische Ophelia und der heldenhafte Hamlet Senior.

Das Spiel ist dabei nicht nur äußerst unterhaltsam, sondern auch lehrreich. So lernen wir regelmäßig die Bedeutung von damals gebräuchlichen Worten. Außerdem werden bekannte Phrasen und deren Ursprung näher erläutert. To Be Or Not To Be bietet dabei einen unheimlich großen Handlungsspielraum. Ob wir König Claudius in die Kanone stopfen oder ihn brav vor Gericht bringen, bleibt komplett uns überlassen.

To Be Or Not To Be ist um 7,99 Euro für iOS und Android erhältlich.