Ord bekommt futurezone Award für das Spiel des Jahres

Beim futurezone Award 2019 wurde der Preis in der Kategorie Games des Jahres – powered by paysafecard vergeben. Der Gewinner ist Ord.

Ord ist ein Text-Adventure (PC), das mit lediglich drei Worten pro Bildschirm auskommt. Eine falsche Entscheidung kann zum Game Over führen. Trotz des Minimalismus werden hier ganze Geschichten erzählt, mit mehreren möglichen Enden.

Diese ungewöhnliche Darstellungsform in Zeiten, in denen Gaming-Macher fotorealistische Grafiken oder in mühsamer Handarbeit gezeichnete Hintergründe anpreisen, überzeugte die Fachjury. Wer einen kurzen Eindruck vom Spiel bekommen will, kann auf der Website eine Demo-Version im Browser ausprobieren.