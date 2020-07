Die besten Apps für einen köstlichen Grillabend

SteakMate

Lachs, Zucchini, Kartoffeln, vegane Burger. All das darf auf dem Grill landen. Für viele ist das gute alte Steak aber noch immer der wichtigste Bestandteil eines echten Barbecue-Abends. Dass die Zubereitung von Steaks aber alles andere als ein Kinderspiel ist, wird manchen erst bewusst, wenn es bereits zu spät ist. Um die vielen verschiedenen Stücke richtig zuzubereiten, sollten wir uns deswegen Unterstützung holen.

Die App SteakMate ist spezialisiert auf die Zubereitung von Steaks und macht uns mit praktischen Features nicht nur das Leben leichter, sondern auch deutlich schmackhafter. Im Dashboard von SteakMate finden wir vier Felder, die von uns ausgefüllt werden müssen. Zuerst müssen wir das Stück auswählen. Vom Filet Steak über das Rump Steak bis zum Rib Eye ist hier alles vertreten. Ebenfalls auswählen müssen wir die Zubereitungsart.

Für Griller sollte die Auswahl klar sein, sollte der Grillabend aber spontan ins Wasser fallen, kann hier beispielsweise auch die Pfanne selektiert werden. Ein wichtiger Punkt bei der richtigen Zubereitung ist auch die Dicke des Fleisches. Hier muss eine Angabe in Zentimeter gemacht werden. Zu guter letzt kommt noch das wichtigste und vielleicht auch umstrittenste Thema beim Steak: der Garpunkt. Hier können wir zwischen Rare, Medium rare, Medium, Medium well und Well done wählen.

Nachdem wir sämtliche Eingaben erledigt haben, können wir das Setting zu unseren Favoriten hinzufügen und zur Zubereitung in die Warteschlange packen. Da die Zubereitung von Steaks Geschmackssache ist, können auch verschiedene Stücke und Garpunkte eingereiht werden, um die gleichzeitige und unkomplizierte Zubereitung zu ermöglichen.

SteakMate ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.