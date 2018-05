Carrot Weather

Fast schon Pflichtprogramm für Wetter-Freaks ist die App Carrot Weather. Wer die Temperatur checken und nebenbei noch "liebevoll" beleidigt werden möchte, wird mit dieser Anwendung seine Freude haben.

Mittlerweile in Version 4 im Appstore, gehört Carrot Weather wohl zu den kuriosesten Ablegern seiner Zunft. Sämtliche Informationen werden an einer Stelle angezeigt. Es benötigt kein ständiges Hin- und Herswipen zwischen unterschiedlichen Screens. In Sachen Informationsgehalt gehört Carrot Weather trotz des kompakten Designs zu den Umfangreichsten.



Speziell macht die App aber ein ganz anderes Feature. Carrot Weather besitzt nämlich eine eigene Persönlichkeit, die mit ihrem Nutzer spricht. Je nach selbstgewähltem Level fallen dann so Sprüche wie „Nothing makes me happier than reporting bad weather“ und „Meteorology has an awful lot in common with Scientology“. Wer die Stufen „Homocidal“ (mörderisch) und „Overkill“ (zu viel des Guten) wählt, darf sich auch auf deftige Beleidigungen freuen.



Carrot Weather ist um 5,49 Euro für iOS verfügbar. Fu*** Weather, eine kostenlose Alternative für Android, ist im Playstore verfügbar.