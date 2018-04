Die besten Reisevergleichsportale abseits von Booking und Trivago

fromAtoB

Wer sein Hotel schon gebucht hat, ist möglicherweise noch auf der Suche nach einem Transportmittel. Grundsätzlich bieten viele Portale auch die Suche von Flügen an. Wer die Suche etwas ausdehnen möchte, könnte bei FromAtoB sein Glück finden. Die in Aachen ansässige Metasuchmaschine deckt dabei so ziemlich jedes relevante Transportmittel ab. Ob Bus, Bahn, Flugzeug oder Auto, bei den rund 700 verschiedenen Partner sind alle wichtigen Anbieter vertreten.



Dazu zählen unter anderem Lufthansa, Easyjet, Ryanair, die ÖBB, DB genauso wie Flixbus, Eurolines oder BlaBlaCar. Je nach Anbieter lassen sich die Tickets direkt in der App kaufen und bleiben auch im Offline-Modus verfügbar. Obendrauf enthält die Anwendung noch einige hilfreiche Tipps, wann beispielsweise Zugtickets am billigsten sind und zu welchem Zeitpunkt welches Verkehrsmittel am effizientesten ist.



FromAtoB ist kostenlos für iOS, Android und im Web verfügbar.