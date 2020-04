Die besten Fitness-Apps für drinnen und draußen

Seven - 7 Minuten Workouts

Trotz besonderer Zeiten ist ein langwieriges Training nicht immer möglich oder erwünscht. Genau hier setzt die App Seven an. Sie bietet nicht nur ein intensives und kurzes Training an. Die Übungen lassen sich fast durchwegs ortsunabhängig durchführen. Ob wir zu Hause oder in der Natur sind spielt also keine Rolle. Der Fokus von Seven liegt vor allem beim Ganzkörpertraining und der Arbeit am allgemeinen Fitnesslevel.

Trotz ihrer Kürze sind die Übungen aber alles andere als leicht. Die Workouts sind darauf ausgelegt, in den sieben Minuten alles aus uns herauszuholen. In einem übersichtlichen Dashboard können wir dazu aus Kategorien wählen oder dem Zufallsgenerator die Auswahl überlassen. „Bootcamp für den Hintern“, „Fettverbrennung“ oder „Brennender Bauch“ stehen hier etwa zur Auswahl. Nachdem wir eine Übung ausgewählt haben, wird diese mit Animationen vorgezeigt.

Ein fortschreitender Kreis rund um die Animation zeigt uns die noch verbleibende Zeit an. Um seine Nutzer zu motivieren, bietet Seven unter anderem Challenges an, die absolviert werden können. Außerdem können wir einen Tagesplan nutzen, der unsere Ziele in einer Art Kalender festhält.

Seven ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Um die App vollständig nutzen zu können, müssen verschiedene Trainings ab 10,99 Euro freigeschaltet werden.