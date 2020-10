Launcher, Widgets, Icons: So bekommt euer Handy einen neuen Anstrich

Da wir viel Zeit auf dem Smartphone verbringen, sollte es soweit wie möglich unseren Ansprüchen entsprechen. Schon beim Kauf orientieren wir uns an verschiedensten Funktionen, die wir brauchen oder uns wünschen. Und auch im Betrieb richten wir uns alles so ein, dass wir in Optimalfall eine Erleichterung im Alltag erfahren.

Zum Wohlfühlfaktor auf dem Smartphone gehört aber auch der Look. Das Hintergrundbild ist eines der ersten Dinge, das die meisten Nutzer auf dem neuen Smartphone anpassen. Es gibt aber noch einige andere Elemente, sowohl auf Android-, als auch auf iOS-Geräten, die sich im Design verändern lassen.