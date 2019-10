Shortcuts: So funktioniert die iPhone-Automatisierung mit iOS 13

Was ist denn das für eine App?

Dass Shortcuts trotz seines enormen Funktionsumfang noch immer relativ unbekannt ist, lässt sich leicht erklären. Bisher war die Anwendung auf iOS-Geräten nicht vorinstalliert, musste also manuell über den App Store geladen werden. Da Otto Normalverbraucher nur Apps herunterlädt, die einen gewünschten Zweck erfüllen, landet Shortcuts bei den meisten erst gar nicht am Radar. Dazu kommt sicherlich auch, dass der deutsche Name der App mit „ Kurzbefehle“ nicht sonderlich viel über Funktionen erzählt und auch das Icon alles andere als neugierig macht.

All das führt dazu, dass die nun von aus Haus installierte App in irgendeinem Ordner landet und dort zu Unrecht verwaist. Der Einstieg in Shorcuts ist alles andere als kompliziert. Apple stellt hier ein Tool zur Verfügung, das für einfache Smartphone-Nutzer genauso interessant und leicht bedienbar ist, wie für gelernte Programmierer. Sobald wir uns in die App stürzen, kann sofort gebastelt und automatisiert werden. Shortcuts verlangt keinerlei Anmeldungen, Accounts oder sonstige Daten.

Stattdessen werden wir von einer sauber gestalteten App begrüßt, die in drei Reiter unterteilt ist. Unter „ Meine Kurzbefehle“ finden sich sämtliche Shortcuts, die wir selbst erstellt oder aus anderer Quelle, sei es Reddit oder spezialisierte Websites, besorgt haben. Hier können auch neue Einträge erstellt werden. Neu dazugekommen ist in diesem Jahr der Reiter „ Automationen“. Die mächtige Kategorie eröffnet uns jede Menge neue Möglichkeiten, mit iOS-13-Geräten zu arbeiten und den Alltag zu bereichern. Außerdem gibt es wie bereits in der damals ersten Workflow-Version die Galerie. Diese versteht sich wie ein kostenloser Store, in dem von Apple ausgewählte Kurzbefehle zum Download bereitgestellt werden.