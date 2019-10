Diese Apps dürfen zum Start ins neue Uni-Jahr nicht fehlen

Notability

Viele haben schon behauptet, dass sie es nur durch Zuhören durch die Prüfungen schaffen. Aber die wenigsten sind am Ende wirklich ohne Notizen ausgekommen. Wer sich in den Vorlesungen nicht nur berieseln lassen, sondern auch Inhalte in schriftlicher Form mitnehmen will, braucht zum Mitschreiben eine passende App.

Auf iOS punktet Notability dank seiner auf den Apple Pencil ausgerichteten Umsetzung. Mit dem Stift bewaffnet, ist das Mitschreiben in der Vorlesung kein Problem. Farben, Form und Schreibstill können unkompliziert angepasst werden. Auch die Seitenverwaltung geht leicht von der Hand. Textschnippsel und Objekte wie Bilder können mit der Lasso-Funktion jederzeit verschoben werden.

Besonders cool ist die Aufnahme-Funktion. Durch Tippen auf das Mikrofon-Symbol startet Notability die Sprachaufzeichnung und speichert sämtliche Tonaufnahmen mit der Notiz mit. Möchten wir zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen, was beim Schreiben gesagt wurde, tippen wir einfach auf die entprechende Stelle. Während die Sequenz abgespielt wird, zeichnet Notability sogar nach, was wir in diesem Moment geschrieben haben.

Notability ist um 12,99 Euro für iOS erhältlich.