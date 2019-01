Mit diesen Apps startest du organisiert ins neue Jahr

Remember the Milk

Während der Name einen simple Einkaufszettel vermuten lässt, ist Remember the Milk mehr als nur das. Die App gehört mit zu den beliebtesten Anwendungen im Bereich Organisation und To-Do. Eines der Ziele laut Entwickler ist es, die Köpfe der User so frei wie möglich zu halten. Remember the Milk soll sozusagen als Ablage für das eigene Gehirn dienen, das aus allen Richtungen mit wichtigen Infos bombardiert wird. Grundsätzlich bietet die App einen übersichtlichen Platz, um Erinnerungen anzulegen.

Diese können einzelne Aufgaben, wie etwa das Bezahlen von Rechnungen sein, die zwischendurch erledigt werden, genauso wie die Organisation einer Party, die gleich mehrere Aufgaben in einem Block zusammenfasst. Remember the Milk kann alleine oder mit anderen gemeinsam genutzt werden, um Aufgaben besser verteilen und verwalten zu können. Es besteht die Möglichkeit, Aufgaben mit Farben oder Themenbereichen zu markieren und diese an andere zur Erledigung zu übergeben.

Benachrichtigungen via SMS, E-Mail, Messenger und über native Push-Nachrichten stellen dabei sicher, dass sämtliche Tasks fristgerecht erledigt werden. Dank jeder Menge Verknüpfungen lassen sich sämtliche Aufgaben und Listen mit Dateien aus Dropbox und Co. bestücken und zusätzlich in andere Dienste wie etwa Gmail, Twitter oder Evernote nahtlos integrieren.

Remember the Milk ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.