Apple Arcade im Test: Das kann das Spiele-Abo zum Kampfpreis

Der 25. März war für Apple von ganz besonderer Bedeutung. Während das Unternehmen bisher immer relativ planbar seine Hardware-Events und die WWDC ansetzte, wusste man trotz vieler Gerüchte nicht hundertprozentig, was auf diesem außergewöhnlichen Event am Anfang des Jahres präsentiert werden würde. Nach sinkenden Verkaufszahlen und stetiger Kritik, dass die wichtigste Sparte des Apfel-Konzerns, das iPhone, zum Problem werden könnte, sollte die Präsentation noch deutlicher machen, wie sehr Apple seinen Fokus Richtung Services verschiebt. Präsentiert wurden dann bei diesem März-Event unter anderem eine News-Flatrate und der hauseigene Netflix-Konkurrent Apple TV Plus.

Als dritter, anfangs etwas unterschätzter Service, war dann noch Apple Arcade zu sehen. Um das Portfolio an möglichen Flatrates möglichst breit aufzustellen, brachte der Konzern eine Art Gaming-Abonnement. Knapp sechs Monate später ist der damals mit massig Demos angekündigte Dienst nun endlich verfügbar. Und hat in den ersten paaren Tagen sogar schon Reaktionen der Konkurrenz aus Mountain View ausgelöst.