5 Apps, die uns beim Konzentrieren helfen

Donut Dog

Auch bei der App Donut Dog setzt man statt purem Ernst und strengen Regeln auf Gamification. Direkt beim ersten Start fällt auf, dass die Anwendung äußerst verspielt ist und vor allem Jüngere mit ihrem Design begeistern möchte. Das Konzept hinter der App ist einfach. Umso länger wir die Finger von unserem Smartphone lassen, umso mehr Donuts sammeln wir mit der Zeit. Dazu müssen wir einfach nur auf Start drücken, um einen Counter zu starten.

Sofern in den Einstellungen der Anti-Cheat aktiviert ist, achtet Donut Dog dann darauf, ob wir uns auch wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Sollten wir beispielsweise die App in den Hintergrund verfrachten, um Nachrichten zu schreiben oder YouTube-Videos anzusehen, stoppt der Counter automatisch. Neben dem Sammeln von Donuts spornt die App uns auch an, unsere Konzentrationsfähigkeit grundsätzlich zu verbessern. Nach jedem erfolgreichen Durchgang werden dazu unsere Erfolge aufgezeichnet und gespeichert.

Bleiben wir in den folgenden Tagen noch länger fokussiert, gibt es dafür extra Belohnungen. Außerdem haben wir die Möglichkeit, einzelne Tags zu den verschiedenen Fokus-Zeiten zu setzen, um sämtliche Einträge einordnen zu können.

Donut Dog ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.