Wiener Dating-App matcht per Spotify und Terminwunsch

Matching mal anders

Das Kernelement von Blinder ist aber selbstverständlich nicht die Profilerstellung, sondern das Matching. Hier unterscheidet sich die Wiener Dating-App nämlich massiv von Tinder und Konsorten.

Sobald wir unser Profil eingerichtet haben, können wir in den Reiter „Suchen“ gehen. Dort erwartet uns bei der ersten Suche eine Abfrage zur Verifizierung. Statt eine Handynummer zu verlangen, müssen wir hier ein Selfie mit zwei Fingern im Bild schießen. Die Freischaltung erfolgt dann nach einer Prüfung von Blinder. „Man trifft sich ja hier mit komplett fremden Personen. Andere Anbieter haben ja auch große Probleme mit Bots. Wir wollten hier sicher sein, dass hinter dem Profil auch wirklich ein echter Mensch steckt.“

Nach erfolgter Verifizierung, die neben einer Registrierung via Google, Facebook oder Apple notwendig ist, kann dann die erste Suche starten. Und hier wird der große Unterschied zu anderen Apps in diesem Bereich sichtbar. Statt uns durch einen Katalog an Bildern zu schicken, die wir oberflächlich nach links und rechts wischen, wählen wir hier lediglich aus, an welchen Terminen wir Zeit haben.

„Unser Ansatz war, dass wir eben nicht diese Oberflächlichkeit mit Bildern oder Swipes haben, sondern sich echt kennenzulernen. Von der digitalen Erfahrung wieder zurück in die echte Welt“. Zur Auswahl gibt es mehrere Tage sowie einige Zeitslots, die wir markieren können. Mehr braucht es tatsächlich nicht. Nachdem wir unsere Zeiten gewählt haben, benachrichtigt uns Blinder, wenn es eine Übereinstimmung gibt.