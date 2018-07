Die besten alternativen Launcher für Android

Microsoft Launcher

Auch aus dem Hause Microsoft findet sich ein eigener Launcher. Entgegen der Erwartung, dass hier die bekannte Oberfläche von Windows Mobile auf das Konkurrenz-System geklatscht wird, bringt der Ableger aus Redmond ansprechendes Design mit interessanten Funktionen. Vor allem für Nutzer, die auf Office 365 und Co. setzten, ist Microsofts Variante eine praktikable Alternative.



So lassen sich über getrennte Konten für Arbeit und Privat in einem eigenen Feed Kalendereinträge, Dokumente und Aktivitäten einblenden. Mittels Handoff-Funktion können beispielsweise Dokumente oder Fotos nahtlos am Smartphone begonnen und am PC weiterbearbeitet werden. Was für‘s Auge ist die Integration von Bing Hintergrundbildern. Auf Wunsch wechseln diese in regelmäßigen Abständen und werden durch ständig neue Wallpaper ersetzt.



Microsoft Launcher ist kostenlos erhältlich.