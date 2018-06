SOS: Welche Notfall-Apps im Ernstfall helfen

Rettung

Um einiges umfangreicher ist die App „Rettung“ des niederösterreichischen Notrufs. Erst im April 2018 gestartet, ist auch diese App erst relativ kurz in Österreich auf dem Markt. Bereits seit zwei Jahren in Tschechien erfolgreich im Einsatz, wurde die Anwendung heuer für Österreich freigegeben und Nutzern zur Verfügung gestellt (mehr dazu hier). Anders als bei FMK handelt es sich hierbei jedoch nicht nur um eine einfache Ansammlung an wichtigen Telefonnummern. „Rettung“ ist direkt mit dem Leitstellensystem verbunden und stellt im Notfall eine Instant-Verbindung her.



Zentrales Element der App ist der rote „144“-Knopf, der im Notfall die Leitstelle sofort mit den wichtigsten Informationen versorgt. Besteht eine Datenverbindung, übermittelt das Smartphone beim Drücken des Knopfes die aktuellen GPS-Koordinaten, den Namen sowie einige vorher hinterlegte Infos. Die App baut dann eine Sprachverbindung zu einer speziellen Rufnummer auf, die eigens für App-Notrufe zur Verfügung steht. Kommt kein Sprachanruf zu Stande und die von der App versandten Daten gehen bei der Leitstelle ein, wird der Einsatz als Notfall behandelt. Sollte keine Datenverbindung bestehen, übermittelt die Anwendung die wichtigsten Infos via SMS.



Neben der eigentlichen Notruffunktion gibt es unter anderem auch Such- und Infofunktionen zu verschiedenen Abläufen und Ärzten in der eigenen Umgebung. Die Anwendung und deren Notrufe werden vom Notruf Niederösterreich entgegengenommen, werden von dort aus aber überregional an die zuständige Leitstelle weitergeleitet. Neben Österreich funktioniert die App dank der vorhandenen Infrastruktur auch in Tschechien.



Rettung ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.