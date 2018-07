Stressfrei unterwegs: die besten Apps für Autofahrer

Navigation: Google Maps & Co.

Wer auf Reisen geht braucht selbstverständlich auch das richtige Navi. Die Frage nach dem optimalen Routenplaner ist dabei nicht ganz so einfach zu beantworten. Aufgrund der Masse an Navigations-Apps ist es für Nutzer nicht unbedingt leicht, die Qualität zu vergleichen. Zu den wohl wichtigsten Eigenschaften bzw. Funktionen zählen aber zweifelsohne ständig aktuelle Karten, effiziente Routenplanung sowie der Preis.



Während früher teilweise immense Summen bezahlt werden mussten, um gute Navi-Apps zu bekommen, sind diese heute Großteils kostenlos. Neben Google Maps, die wohl zu den beliebtesten Apps in Sachen Routenplanung zählt, bieten sich auch abseits des Googles-Universums einige Kandidaten an. Ob nun Scout GPS, Maps.me oder Here, jede dieser Apps bedient mit kleinen Unterschieden einen anderen Geschmack. Auch in Sachen Kartenmaterial geht jede Anwendung ihren eigenen Weg. Während Maps.me beispielsweise auf OpenStreetMaps setzt, baut Here auf eigenes Kartenmaterial, dass durch ein Autokonsortium rund um Daimler, BMW und Audi, aber auch Firmen wie Intel oder Bosch vorangetrieben wird.



Google Maps ( iOS /Android), Maps.me (iOS / Android) und Here (iOS /Android) sind allesamt kostenlos erhältlich.