Das sind die besten Alternativen zu Tinder

Alle kennen es, keiner nutzt es. Angeblich. Die Dating-App Tinder hat sich in den letzten Jahren zur wohl bekanntesten Plattform in Sachen Kontakt-Vermittlung gehandelt. Das Swipen nach links und rechts, um vorgeschlagene Personen positiv bzw. negativ zu bewerten, gehört zu den bekanntesten Merkmalen der App.



Es gibt aber auch viele Gründe, Tinder nicht nutzen zu wollen. Zwar ist es seit kurzem möglich, den Facebook-Zwang durch eine Registrierung per Telefonnummer zu umgehen, die Datenverarbeitung der Plattform bleibt aber weiterhin kritisch. So lässt es Tinder unter anderem über die hauseigene API zu, Daten aktiv zu durchforsten und Stalking-Anwendungen zu ermöglichen. Des Weiteren stehen die je nach Alter unterschiedlichen Preise bei Tinder in der Kritik.