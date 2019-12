Die besten Foto-Apps mit künstlicher Intelligenz

Google Camera Port

Was für iOS als einfach zu ladende App verfügbar ist, stellt sich auf Android-Geräten zumindest einen Hauch komplizierter dar. Die Kamera-Software von Google bzw. dessen Pixel-Geräten wird in diesem Bereich meist als Referenz genommen. Die Software-Abteilung aus Mountain View hat hier in den letzten Jahren nicht nur einmal für Staunen gesorgt.

Auch deshalb bietet es sich an, auf die Entwicklungen von Google zurückzugreifen. Bei xda-Developers hat man sich darum auf die Portierung der Software fokussiert, um möglichst vielen Geräten auf dem Markt die Fähigkeiten eines Pixels - zumindest teilweise - zu verleihen. Die neusten Modelle von Samsung, Xiaomi oder OnePlus sind genauso vertreten, wie ältere Pixel-Modelle.

Für jedes Handy gibt es dabei eine eigene Portierung, die mithilfe einer dazu passenden Anleitung installiert werden kann. Die Ergebnisse können sich jedenfalls sehen lassen.

Google Camera Port ist kostenlos für ausgewählte Android-Modelle verfügbar.