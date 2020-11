Diese Mail-Apps erleichtern den Alltag

Spark

Einer der beliebtesten E-Mail-Clients in den App Stores ist Spark aus dem Hause Readdle. Beliebt ist Spark wegen des aufgeräumten und modernen Designs, aber vor allem aufgrund der unzähligen Features, die den Mail-Alltag beschleunigen und uns der Null im Posteingang näher bringen.

Das Herzstück der Spark-App ist die Smart Inbox. Mithilfe künstlicher Intelligenz versucht Spark unsere E-Mails kontoübergreifend so zu sortieren, dass wir die für uns wichtigsten Inhalte sofort im Blick haben. Anhand der Analyse von Sprache werden unter anderem E-Mails von Menschen ganz nach oben befördert, während maschinelle bzw. automatisierte Nachrichten weiter unten landen.

Newsletter, Versandbestätigungen oder Erinnerungen werden in eigene Cards einsortiert, die bei Bedarf von uns gesammelt abgerufen oder auch gelöscht werden können. Besonders beliebt bei Spark sind die vielen verschiedenen Gesten. Durch Wischen nach links und rechts können wir unterschiedlichste Kurzbefehle abrufen. Um hier ganz unseren Wünschen zu entsprechen, können wir diese nach unserem Geschmack in den Einstellungen anpassen. Spark bietet außerdem ein eigenes Team-Feature an, mit dem E-Mails privat mit anderen direkt in der App diskutiert und bearbeitet werden können. Die dazugehörige Unterhaltung wird dabei im Messenger-Style unter der E-Mail eingeblendet.

Neue E-Mails können außerdem in Echtzeit gemeinsam verfasst werden. Wenn wir jemand anderem eine Mail zur Erledigung zuweisen möchten, können wir diese inklusive Deadline weitergeben. Spark erinnert uns dann, wenn die Aufgabe erledigt wurde. Einen Punkt gilt es aber auch bei Spark zu beachten. Passwörter und Inhalte werden auf den Servern des Anbieters gespeichert bzw. verarbeitet. Die Nutzung der App verlangt aus Sicht des Datenschutzes also einiges an Vertrauen.

Spark ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.