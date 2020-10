Fitness für zu Hause: 5 Personal Coaches für iOS und Android

Aaptiv

Während die meisten Online-Fitnesskurse auf Video-Training setzten, hat man sich bei Aaptiv auf ein Audioformat festgelegt. Die App möchte damit das Fitnessstudio inklusive persönlichem Coaching an einen Ort unserer Wahl bringen. Aaptiv bietet Programme für Anfänger bis Profis an und hat auch in Sachen Auswahl ein breites Angebot. Radfahren, Laufen und Krafttraining werden genauso angeboten wie etwa Yoga oder einfaches Stretching.

Auch hier haben wir die Möglichkeit, einen Trainingsplan auf uns zuschneiden zu lassen. Bei der Abfrage können wir unsere Präferenzen für Sportarten und Körperbereich hinterlegen, die wir bearbeiten möchten. Außerdem können wir festlegen, wie oft das Training stattfinden soll. Aaptiv bastelt uns anhand der Eingaben dann ständig neue Tagespläne. Diese lassen sich in einer Art Kalender durchsehen und bei Bedarf anpassen. Das Herzstück von Aaptiv ist aber natürlich das eigentliche Training.

Hier nutzt man reine Audioformate, das ständige Beobachten des Bildschirms ist also nicht notwendig. Über 2000 einzelne Workouts sind mittlerweile bei Aaptiv verfügbar, die wöchentlich erweitert werden. Gerade für jene, die Flexibilität brauchen, ist die Auswahl enorm. Aaptiv bietet kleinere Übungen an, die zum Beispiel nur sieben Minuten dauern. Wer etwas mehr Zeit hat, kann aber auch volle Trainings durchziehen, die gleich mehrere Bereiche abdecken. Möchten wir auch unterwegs trainieren gibt es außerdem die Möglichkeit, das Programm im Vorhinein herunterzuladen. Eine Internetverbindung ist also nicht zwingend erforderlich. In Sachen Kosten orientiert sich Aaptiv an den branchenüblichen Preisen. Ab 14,99 Euro im Monat kann die App vollumfänglich genutzt werden.

Aaptiv ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.