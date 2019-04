Die lustigsten Fitness-Apps für iOS und Android

Burn Your Fat With Me

Wer mit „Burn Your Fat With Me“ fit werden möchte, sollte nicht nur Grundmotivation, sondern auch Fantasie und ein Faible für Anime mitbringen. Die Fitness-App geht nämlich locker als Anime-Dating-Simulator durch. In einem ersten Schritt bittet die App uns, einen Trainingspartner auszuwählen. Dieser virtuelle Partner soll quasi ständig mit uns trainieren und uns gleichzeitig motivieren.

Laut Entwickler werden Nutzer mit „moé“ motiviert, ein japanischer Ausdruck, der für ein herzerwärmendes Gefühl beim Anblick eines Anime-Charakters stehen soll. Wer sich tatsächlich vorstellen kann, durch ein virtuelles Date motiviert zu werden, bekommt dann sogar einige Features geboten. Im Story-Modus gibt es unzählige Geschichten in 15 Episoden, die ständig die Trainingsschwierigkeit steigern.

Im Training-Mode bekommen wir je nach gewählter Aufgabe zusätzlich Unterstützung von unserem Charakter in Form von motivierenden Rufen und beispielsweise dem Zählen von Sit-Ups. Die Hauptversion von „Burn Your Fat With Me“ ist dabei vor allem für männliche Nutzer konzipiert. Für Frauen gibt es die eigene App „Burn Your Fat With Me! FG“, die männliche Anmie-Charaktere bietet.

Burn Your Fat With Me ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Burn Your Fat With Me! FG ist ebenfalls kostenlos für iOS und Android erhältlich.