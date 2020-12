5 Apps für das perfekte Weihnachtsessen

Remember the Milk

Wenn es um die Organisation rund um das Weihnachtsdinner geht, bleibt die Arbeit gerne Mal an ein oder zwei Personen hängen. Um hier nicht alleine auf der Strecke zu bleiben, können wir mithilfe einer praktischen App die Last verteilen. Remember the Milk ist schon seit einigen Jahren eine der beliebtesten Apps, wenn es um das Teilen von Notizen, Aufgaben und eben Einkaufslisten geht.

Eines der Ziele der App ist es, die Köpfe der User so frei wie möglich zu halten. Remember the Milk dient dabei als übersichtliche Ablage für alles, was rund um das Fest erledigt oder besorgt werden muss. Um loszulegen, müssen wir nicht viel mehr als eine Liste erstellen und diese mit allen Beteiligten teilen. Um auch innerhalb der Listen organisiert zu bleiben, lassen sich Themenbereiche bzw. Aufgaben mit eigenen Farben versehen. Jeder Eintrag kann zusätzlich mit Fälligkeit, Priorität, Wiederholung und Tags versehen werden.

Außerdem können diese direkt zur Erledigung an bestimmte Personen zugewiesen werden. Um auf dem Laufenden zu bleiben benachrichtigt die App via E-Mail, SMS oder direkter Push-Nachricht über neue Einträge oder Änderungen. Remember the Milk kann außerdem mit Google Calendar, Evernote, Twitter und einigen anderen Diensten verknüpft werden.

Remember the Milk ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.