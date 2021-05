Google I/O 2021 startet: Was wir erwarten können

Googles alljährliche Entwicklerkonferenz I/O zog in den vergangenen Jahren jährlich tausende Entwickler und Interessierte in die kalifornische Kleinstadt Mountain View, wo das Unternehmen seinen Firmensitz hat. I/O steht für Input/Output, also Ein-/Ausgabe. Dabei handelt es sich um einen Begriff aus der Informatik, der die Kommunikation zwischen Computern und der Außenwelt beschreibt.

Auf einem Gelände, auf dem normalerweise Rockkonzerte stattfinden, wurde getüftelt, programmiert und die Zukunft von Googles wichtigsten Produkten wie Android oder Chrome besprochen. Die futurezone war bei der bislang letzten Ausgabe der I/O 2019 vor Ort und durfte einige Eindrücke sammeln.

Vergangenes Jahr fiel das Event pandemiebedingt komplett aus – heuer geht es rein online über die Bühne. Der Startschuss ist die Keynote von Google-Chef Sundar Pichai, die für Dienstag 19:00 (MESZ) angesetzt ist.