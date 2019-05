Privatsphäre, Party und kaum Protest: Ein Besuch bei der I/O

So mancher Konzertveranstalter würde sich einen Besucherandrang, wie ihn Google verzeichnet nur wünschen: Die 7000 Tickets werden per Zufallsmodus vergeben, weil die Nachfrage das Angebot um ein Vielfaches übersteigt. Daran ändert auch der hohe Preis der Karten nichts: Ein reguläres Ticket kostet 1150 US-Dollar, umgerechnet etwas mehr als 1000 Euro. Studenten bezahlen „nur“ 375 Dollar (335 Euro). Wie viel Google die Konferenz kostet, ist nicht bekannt. Die Vorbereitungen dauern laut einem Verantwortlichen sechs bis neun Monate.

Coden und Party

Dafür wird den Besuchern auch abseits der Eröffnungs-Keynote einiges geboten: Auf zehn verschiedenen Bühnen wird in zahlreichen Vorträgen und Workshops erläutert, wie man für Googles Plattformen am besten entwickelt. Dominierende Themen auf der heurigen I/O sind etwa künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen.

Viel dreht sich auch um Augmented Reality – also das Einblenden virtueller Produkte in reale Umgebungen mithilfe des Smartphones. Natürlich stehen auch zahlreiche Vorträge am Programm, in denen App-Entwicklern der Umgang mit dem neuen Android sowie dessen neue Funktionen nähergebracht werden. Die Besucher nutzen die Konferenz gleichzeitig, um sich untereinander auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. „So coole Menschen aus meinem Feld treffe ich sonst nirgends“, erzählt ein Teilnehmer. Gleichzeitig geht es bei der Teilnahme an der begehrten Konferenz um Prestige.