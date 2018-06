Künstliche Intelligenz: Google stellt Zusammenarbeit mit US-Militär ein

Google hat festgelegt, dass der Internet-Konzern keine künstliche Intelligenz für Waffen liefern werde. Zugleich werde man in anderen Bereichen weiterhin mit dem Militär und Regierungen zusammenarbeiten, betonte der Konzern am Donnerstag. In den vergangenen Monaten hatte es bei dem Unternehmen massive Kritik an der Kooperation mit einem Drohnen-Projekt des US-Verteidigungsministeriums gegeben. Es nutzte Googles „Tensorflow“-Chips für maschinelles Lernen zur Erkennung von Objekten.